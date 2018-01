Ingressos para exposição de Tim Burton já estão à venda

O Museu da Imagem e do Som de São Paulo (MIS) colocou ingressos à venda nesta segunda-feira, 19, para a semana de lançamento da exposição O Mundo de Tim Burton. A mostra será realizada em fevereiro de 2016. As entradas custam entre R$ 40 e R$ 80, no site Ingresso Rápido.

Desenhos, objetos de filmes, maquetes e outros materiais do diretor de Edward mãos de tesoura, Noiva Cadáver, Batman: o Retorno e Ed Wood serão expostos. Os ingressos estão à venda para os dias 3, 4, 5 e 6 de fevereiro. Para o dia 3, data de um evento especial de première, os valores variam de R$ 200,00 a R$ 400,00.

A exposição já passou por Estados Unidos, França e República Tcheca, e vai estrear na América Latina no MIS. A mostra traz mais de seiscentos objetos relativos ao trabalho de Tim Burton.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Veja também

Especial: 150 anos de ‘Alice no País das Maravilhas’

Ator, músico e produtor, o carismático Johnny Depp faz 52 anos

‘Grandes Olhos’ é um caso torto de amor e submissão feminina