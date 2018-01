Informação confusa aumenta registro de perda de passe de ônibus

Clarice Cudischevitch

Segundo o delegado Fabio Ferreira, da 16ª DP, a organização do Rock In Rio teria passado para o público a informação de que quem tivesse o Riocard (passe do ônibus) furtado ou roubado poderia utilizar o transporte gratuitamente, fazendo com que os registros de furto do cartão aumentassem imediatamente. “Aconteceu a mesma coisa no último Rock In Rio, mas já estou resolvendo. Ninguém vai pegar ônibus de graça, ou vira bagunça”, afirmou. A assessoria do evento não reconheceu a informação.

Até as 16h50, a Delegacia Móvel, instalada próximo à entrada da Cidade do Rock, tinha sete registros de furto, a maioria do lado de fora, e uma apreensão de camisa com a marca não autorizada do Rock In Rio. Uma das situações mais propensas para furtos é o momento da entrada, em que ocorre um afunilamento de pessoas.