Infográfico das músicas do Radiohead, por estilo

Esse infográfico do Radiohead define disco a disco os estilos das músicas e mostra como o Radiohead foi evoluindo até se tornar uma das bandas mais influentes da atualidade.

(clique para aumentar)

O infografista Jamie Gurnell coloca música a música desde o Pablo Honey até o The King of Limbs em gêneros como Jazz, Indie, folk, eletrônico e etc. Ele inclusive pensa em vender o infográfico para fãs em quadros de 30 cm por 30 cms. E você? Concorda com o infográfico?

(via Flavorwire)