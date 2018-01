Indicada ao Emmy, Nicole Kidman diz que segunda temporada de ‘Big Little Lies’ está mais próxima de acontecer

Entre os maiores concorrentes ao Emmy 2017, o prêmio mais importante da televisão, está a minissérie Big Little Lies, da HBO, que foi indicada 16 vezes.

Apesar de ser apenas uma minissérie, o sucesso de crítica e público deu início a rumores sobre uma segunda temporada. E, agora, com as indicações ao prêmio, um novo ano de Big Little Lies pode estar mais próximo.

A informação veio de uma das produtoras e protagonistas da série, Nicole Kidman, que foi indicada junto com sua colega de elenco, Reese Witherspoon, ao prêmio de melhor atriz em série limitada. “Nos deixa mais próximos”, respondeu a atriz, em entrevista à Entertaiment Weekly, sobre a possibilidade de uma segunda temporada.

“Muito disso é tentar permanecer fiéis aos personagens e suas vozes. Se pudermos fazer isso, então a (segunda temporada) será feita”, revelou. “Eu acredito que suas histórias garantem isso e eu não quero abandoná-los. Nós não queremos também desmerecê-los. Mas eu espero que possamos encontrar um jeito se dermos esse passo.”

Além de Kidman e Witherspoon, outros atores de Big Little Lies foram indicados ao Emmy. Shailene Woodley e Laura Dern concorrem a melhor atriz coadjuvante em série limitada, enquanto Alexander Skarsgard concorre a ator coadjuvante na mesma categoria.

À Entertainment Weekly, Nicole Kidman afirmou que conversou com a amiga Reese Witherspoon sobre as indicações. “Nós trocamos SMSs, somos tão modernas!”, brincou.