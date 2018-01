‘Indiana Jones 5’ deve ter Harrison Ford no papel principal

Steven Spielberg disse em entrevista ao Yahoo Movies que, se depender dele, a continuação de Indiana Jones vai mesmo ter Harrison Ford, 73, no papel principal. O diretor, que prepara o quinto filme do aventureiro, afirmou que gostaria de contar com o ator. O presidente da Lucasfilm, Kathleen Kennedy, confirmou em maio deste ano que a quinta sequência de Indiana Jones seria mesmo rodada. A saga retornou em 2008, 19 anos após Indiana Jones e a Última Cruzada, com Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.