Imprensa estrangeira entrega o Globo de Ouro esta noite

Marcio Claesen – estadão.com.br

(Jessica Chastain concorre a melhor atriz coadjuvante. Foto: Mario Anzuoni/Reuters)

Um dos prêmios mais disputados tanto pela indústria do cinema quanto pela da televisão, o Globo de Ouro chega a sua 69ª edição neste domingo.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A cerimônia, que acontece em Los Angeles, entrega 26 filmes troféus – 15 para o cinema e 11 para a TV, divididos – em sua maioria – entre os gêneros drama e comédia ou musical. Eles são escolhidos pela Associação de Correspondentes Estrangeiros de Hollywood.

No cinema, o favorito a melhor filme de drama é Os Descendentes, de Alexander Payne, que tem estreia prevista para 27 de janeiro no Brasil. O protagonista George Clooney, que já levou dois Globos, também lidera as apostas para vencer como melhor ator de drama. Brad Pitt (por O Homem que Mudou o Jogo) e Leonardo DiCaprio (por J. Edgar) podem surpreender.

Meryl Streep, que é a recordista nas categorias de interpretação – sete prêmios ao todo – pode levar mais um para casa. A atriz é uma das favoritas em drama por A Dama de Ferro. Viola Davis por Histórias Cruzadas é outra boa aposta.

The Artist e seu protagonista Jean Dujardin são franco favoritos a vencerem como melhor filme e ator no gênero comédia ou musical. Também será difícil vencerem Michelle Williams, por My Week with Marilyn, na categoria de melhor atriz nesse gênero.

Longas badalados concorrem a melhor filme estrangeiro. O iraniano A Separação, vencedor de três prêmios em Berlim, é apontado como favorito, mas o primeiro longa de Angelina Jolie, In the Land of Blood and Honey, tem muitas chances. E não se deve desprezar a força do premiado em Cannes, O Garoto da Bicicleta, dos irmãos Dardenne, A Pele que Habito, de Pedro Almodóvar, e Flowers of War, do chinês Zhang Yimou.

Na TV, a incensada produção Boardwalk Empire enfrenta a bizarra American Horror Story e Game of Thrones como melhor drama do ano. Já Modern Family pode faturar de novo como melhor comédia e Mildred Pierce e Downtown Abbey (Masterpiece) são as favoritas na categoria melhor minissérie ou filme feito para a TV.