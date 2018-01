Imagens inéditas de Marilyn Monroe supostamente grávida são reveladas

Imagens nunca vistas antes da atriz Marilyn Monroe foram reveladas nesta quinta-feira, 16, pelo tabloide britânico Daily Mail. Nas fotos, captadas no dia 8 de julho de 1960 em Nova York, Marilyn aparece, supostamente, grávida.

De acordo com a publicação, as fotos foram obtidas através de um leilão realizado em novembro do ano passado dos bens pessoais de Frieda Hull, uma grande fã e confidente de Monroe, que manteve as imagens em segredo até a sua morte, em 2014.

O comprador foi Tony Michaels, que era vizinho e amigo de Hull quando ela morreu. Segundo ele, Hull havia contado que, nas fotos, as quais a mulher se orgulhava de possuir, Marilyn estava grávida do ator francês Yves Montand, seu colega de cena em Adorável Pecadora (1960).

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As fotos foram tiradas por Hull durante a realização dos testes de elenco para o filme Os Desajustados. Na época, tanto Marilyn quanto Yves eram casados, ela com o dramaturgo Arthur Miller e ele com a também atriz Simone Signoret.

Michaels afirma que a gravidez de Marilyn nas fotos não são uma suposição. “Não era um palpite ou uma presunção, era algo que ela (Hull) sabia de certeza, ela era muito próxima a Marilyn”, disse ao Daily Mail. “Pelo que ela sabia, Marilyn estava grávida no verão de 1960 e as fotos provam isso”.

A teoria de Frieda Hull é que Marilyn sofreu um aborto espontâneo durante as filmagens de Os Desajustados – na época ela foi internada em um hospital por 10 dias. Ao longo da vida, a atriz sofreu três abortos espontâneos conhecidos pelo público. Marilyn tinha endometriose, doença que atrapalha a gravidez.

No leilão dos pertences de Hull, foram obtidos ainda 550 fotografias em cores e em preto e branco da atriz, 150 slides coloridos, 750 imagens de filmes, filmes pessoais, fios de cabelo e inclusive a câmera com a qual foram captadas as imagens de Marilyn grávida.