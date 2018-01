Iggy Pop vai lançar disco de inéditas em parceria com Josh Homme; ouça

Pipocou na quinta-feira, 21, nas redes (após uma matéria no The New York Times), e saiu nesta sexta, 21, os anúncios oficiais: Iggy Pop vai lançar um álbum de inéditas em 2016 (18 de março), que conta com composições em parceria com Josh Homme, do Queens of the Stone Age, que também produziu e tocou no disco. O título do álbum é Post Pop Depression.

A banda (que conta com Dean Fertita, também do Qotsa, e Matt Helders, baterista do Arctic Monkeys) apresentou na noite de quinta-feira, 21, no The Late Show with Stephen Colbert, a canção Gardenia. Veja:

Iggy e Homme também conversaram com o apresentador sobre a produção do disco. “Eu enviei mensagens de texto para ele”, explicou Iggy sobre a aproximação. Eles passaram a se corresponder e então gravaram as canções em três semanas, parte delas em Joshua Tree e parte no estúdio de Homme em Burbank, Califórnia.

“Eu estava me sentindo desafiado, nesse ponto da minha vida, a provar meu valor como um músico, não como um símbolo de alguma coisa”, comentou Iggy, 68, ao New York Times.

Josh Homme, do Queens of the Stone Age comentou, ao NYT, que Post Pop Depression é uma espécie de continuação de The Idiot e Lust for Life, os dois álbuns clássicos que Iggy produziu com David Bowie nos anos 1970 em Berlim. “Mas sem copiá-los, a direção (a que aqueles discos apontaram) na verdade continua por muitos quilômetros. E quando você continua a avançar, você já não pode mais ver esses discos.”

Ainda ao NYT, Homme comentou sua admiração por Iggy. “Ele é o último dos ‘únicos’. Isso é uma volta olímpica merecida para um homem que não tem certeza se ganhou. Mas ele venceu. Ele pode ter atravessado muito disso por meio de túneis, mas ele ainda chegou ao destino.”

New Iggy Pop album- #POSTPOPDEPRESSION. Out March 18th, 2016. Produced by Joshua Homme. Now streaming "Gardenia."... Publicado por Iggy Pop em Quinta, 21 de janeiro de 2016

