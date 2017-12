Iggy Pop posa nu e desenhos vão virar exposição em Nova York

Iggy Pop posou nu em uma aula de desenho na New York Academy of Art, no dia 21 de fevereiro. A sessão foi organizada pelo Brooklyn Museum e concebida pela artista britânica Jeremy Deller, de acordo com a revista americana Pitchfork.

Os desenhos resultantes do projeto, criados por artistas de 19 a 80 anos, serão mostrados no segundo semestre de 2016 no museu, numa exibição chamada Iggy Pop Life Class.

“Como o fundamento do ensinamento e da história da arte, o desenho anatômico ainda é o melhor jeito de entender o corpo. Para mim, faz todo o sentido que Iggy Pop seja o tema de uma aula como essa; o corpo dele é central para o entendimento do rock e o seu lugar na cultura americana”, disse a artista. “O corpo dele testemunhou muitas coisas e deve ser documentado.”

Enquanto isso, o roqueiro se prepara para lançar Post Pop Depression, seu novo álbum, feito em parceria com Josh Homme. Recentemente, eles divulgaram uma nova canção, Sunday. Ouça:

