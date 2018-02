Idealizador do Lollapalooza, Perry Farrell, é barrado no festival

João Paulo Carvalho – O Estado de S.Paulo

O vocalista do Jane’s Addiction e idealizador do festival Lollapalooza, Perry Farrell, foi barrado quando tentava entrar no backstage do palco Perry, tenda eletrônica que leva seu próprio nome, na noite da última sexta-feira, 29, no Jockey Club de São Paulo.

Segundo informações de um funcionário da organização que não quis se identificar, o músico e empresário não estava usando a credencial exigida para circular pelos bastidores. Houve confusão, mas Perry acabou sendo liberado.

Perry Farrell, que completou 54 anos na sexta-feira, 29, fez show no Brasil na edição do Lollapalooza no ano passado. O líder do Jane’s Addiction aproveitou para comemorar seu aniversário ao som de DJ Marky, que se apresentou no Palco Perry no primeiro dia do festival Lollapalooza.