Humorista Leandro Hassum lembra da parceria com Jerry Lewis em filme brasileiro; veja vídeo

O ator brasileiro lamentou, em sua rede social, a morte do comediante americano, com que ele contracenou no filme ‘Até Que a Sorte nos Separe 2’

O ator Leandro Hassum lamentou a morte de Jerry Lewis neste domingo, 20, em um vídeo que postou em seu Facebook. Hassum conheceu Lewis pessoalmente e contracenou com ele quando o comediante americano fez participação especial no filme Até Que a Sorte nos Separe 2, de 2013. Lewis fez um bellboy, mensageiro de hotel, numa homenagem a um personagem seu que fez sucesso, no filme O Mensageiro Trapalhão, de 1960.

Hassum se referiu a Jerry Lewis como “um dos maiores comediantes do planeta”. “Tive a honra de trabalhar com ele, tenho no meu braço um autógrafo que ele deu para mim. Ele está eternizado não só aqui (mostrando o braço tatuado com o autógrafo), mas em toda sua filmografia. É um dia muito triste para a comédia. É uma semana triste. A gente perdeu Paulo Silvino e agora o Jerry Lewis. Tive a oportunidade e a honra de estar no lado de Jerry Lewis. É um marco na minha carreira. Acho que é o maior marco na carreira de um comediante.”

Assista ao vídeo postado por Hassum: