Humor: vídeo na web traz novo episódio de ‘Game of Thrones’ sendo “narrado” por Faustão e Paola Carosella

Já se vão alguns dias desde a estreia da sétima temporada da série Game of Thrones na HBO, que ocorreu no último domingo, 16, mas os fãs na internet ainda discutem e brincam com os acontecimentos marcantes do episódio.

Em um novo vídeo postado no YouTube, pelo canal MrFiresPyre, o episódio de estreia da sétima temporada aparece sendo “narrado” por vozes e memes conhecidos, como do apresentador Fausto Silva e da jurada do Master Chef Paola Carosella.

Além disso, a música cantada por Ed Sheeran no episódio aparece transformada em funk. Confira:

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O primeiro episódio da sétima temporada tem liderado não só os comentários nas redes sociais, como foi também um recorde de audiência para a HBO. Só nos Estados Unidos, de acordo com a revista Variety, o episódio alcançou a marca de 10,1 milhões de espectadores, um aumento de 27% em relação ao recorde de audiência da temporada passada.

Juntando os espectadores que viram o episódio, de forma legal, pela HBO na internet, o número sobe para 16,1 milhões.

Além disso, a estreia da sétima temporada foi o episódio com maior atividade no Twitter da história, com 2,4 milhões de tweets publicados durante a exibição do capítulo.