‘How to Get Away With Murder’ usa nova música de Taylor Swift em trailer

Três das séries da produtora Shonda Rhimes, How to Get Away With Murder, Scandal e Grey’s Anatomy, retornam em setembro para novas temporadas na TV aberta dos EUA.

Num trailer conjunto das três séries, que são exibidas no mesmo dia por lá, a música que dá o tom é o sombrio novo single de Taylor Swift, Look What You Made Me Do, lançado nesta madrugada. Confira:

We've got a #reputation. The countdown to TGIT has begun. #LookWhatYouMadeMeDo #TGITaylorTGIT Returns Thursday, September 28 on ABC! Publicado por How to Get Away With Murder em Quinta-feira, 24 de agosto de 2017

Estrelada por Viola Davis, How to Get Away With Murder chega à sua quarta temporada. Já Scandal, protagonizada por Kerry Washington, estreia a sua sexta e final temporada. Uma das mais longevas da atualidade, Grey’s Anatomy vai para o 14º ano.