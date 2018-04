‘House of Cards’: quinta temporada estreia em maio de 2017

A quinta temporada de House of Cards vai estrear no Netflix no dia 30 de maio de 2017, uma terça-feira, de acordo com as redes sociais do serviço de streaming.

Veja o primeiro teaser:

Nos anos anteriores, a série estreou nos primeiros meses do ano, mas relatos recentes da mídia americana notam que o clima político no país não está tão adequado para Frank Underwood – o presidente fictício que não poupa esforços, legais e ilegais, para conseguir o que quer.

