Saiu o trailer oficial da quinta temporada de House of Cards, que estreia na Netflix no dia 30 de maio. O vídeo mostra um monólogo de Frank Underwood (Kevin Spacey) dizendo que sabe do que o povo americano precisa… melhor do que todo mundo.

Veja:

Em março, a série passou a ser exibida também na TV por assinatura no Brasil, no canal Paramount Channel.