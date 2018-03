‘House of Cards’ faz sua estreia na TV por assinatura no Paramount Channel

Criada e produzida pelo serviço de streaming Netflix, a premiada série House of Cards poderá ser vista agora também na TV por assinatura aqui no Brasil. O Paramount Channel anuncia a exibição da primeira temporada com exclusividade na TV.

O canal exibirá na terça-feira, 14, os dois primeiros episódios da série, que mostra os bastidores da política em Washington D.C., a capital federal dos EUA, com sexo, ambição, amor, ganância e corrupção.

A série é estrelada por Kevin Spacey e Robin Wright, ambos vencedores do Globo de Ouro por viver o ambicioso casal Frank e Claire Underwood, que trama e conspira para assumir o poder dos EUA.

Assim como o primeiro episódio, a exibição do restante da primeira temporada será às terças-feiras, 22h, no Paramount Channel.

Na Netflix, a série chega à quinta temporada no dia 30 de maio.