Hot in Rio

Jotabê Medeiros

Com previsão de um calor de 36º durante a tarde, começou o dia mais quente do Rock in Rio até agora, com o sol a pino. Um dia que promete bons negócios para os camelôs que vendem água do lado de fora da Cidade do Rock e para os cervejeiros que abastecem os fãs na pista. Já na entrada do festival, três caminhões-pipa esperam enfileirados para quaisquer eventualidades – que provavelmente surgirão, porque os dias anteriores mostraram que as bombas não estão dando conta.

Os espectadores procuram sombras para se abrigar do sol forte, e alguns buscam soluções estéticas – garotas com lenços na cabeça são vistas em todo lugar.