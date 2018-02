Hot Chip exibe coleção de hits no Lolla

Roberto Nascimento – O Estado de S.Paulo

O som estava fraco, mas mesmo assim o Hot Chip fez da lama pista de dança nas últimas horas do Lollapalooza. Desde os tempos do Tim festival, o duo de eletrônico aperfeiçoa um belo set de synth pop, e cada vez que voltam, adicionam um ou dois hits à setlist.

Foi fácil ouvi-los, mas difícil senti-los no palco alternativo do festival, devido à tímida mixagem de som. Talvez um esforço maior os colocaria no palco principal, onde merecem espaço. Desta vez, Flutes e Day and Night, do último disco In Our Heads, brilharam com todo tipo de textura sintética vintage, encorpando uma apresentação que conta com Over and Over, One Life Stand e Ready For The Floor, entre outras: um setlist admirável, digno de um New Order, defensor mór do pop de pisa desde que o LCD Soundsystem se aposentou.

Sobre o palco, Alex Taylor e Joe Goddard fazem contraponto. Um canta e dança cheio de graça, o outro maneja o equipamento. Além dos principais, o Hot Chip tem mais quatro integrantes, entre eles, uma excelente baterista.