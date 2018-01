Hora de Ivete

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ivete Sangalo canta ‘Love of My Life’, do Queen, só com voz e piano. Foi com esta música que Fred Mercury bateu o recorde de um coro na história do Rock in Rio, em 1985. Apesar de impensável por um fã clássico de uma banda de rock como o Queen, a homenagem de Ivete emociona porque faz o público cantar junto. Neste momento há um coral de milhares de vozes seguindo a música regida por Ivete, como fez Fred Mercury no passado. Logo depois, em uma sequência surreal também pensada por um fã de uma banda como o Queen, Ivete começa a cantar “Levantou poeira…” Por Julio Maria