Homer Simpson leva Jimmy Kimmel para passear em Springfield; assista

Prestes a completar a marca de 600 episódios exibidos, com o episódio que vai ao ar neste domingo, 16, na TV norte-americana, a série de animação Os Simpsons foi homenageada pelo programa Jimmy Kimmel Live. Durante o tradicional monólogo, o apresentador do programa foi tragado para dentro do mundo amarelo criado por Matt Groening.

Kimmel é puxado para fora da TV por um Homer Simpson bastante irritado com a programação televisiva. “Seja engraçada, TV”, diz ele, enquanto espanca o aparelho. Ao encontrar Kimmel, o patriarca da família Simpson o leva para um tour por Springfield, passando por lugares icônicos como a usina nuclear na qual Homer trabalha e o famoso bar do Moe.

Ao fim do passeio, Kimmel ainda conhece a pequenina Meg e o pai de Homer. “Ah, TV. Uma bela distração para a certeza da morte”, diz Homer. “Boa noite, um dos Jimmys”, completa o personagem, antes de empurrar o apresentador de volta para o aparelho de TV.

Assista: