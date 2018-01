Homem pousa de parapente na Cidade do Rock

Clarice Cudischevitch

Um homem pousou de parapente em plena Cidade do Rock pouco após a abertura dos portões, na tarde deste domingo. Ele foi imediatamente retirado do local por seguranças do Rock In Rio. Segundo os agentes, ele partiu da Pedra Bonita, em São Conrado, a cerca de 25 km da Cidade do Rock, e tinha a intenção de aproveitar para assistir aos shows. “Vi quando ele sobrevoou aqui por cima e fez o retorno ali no Riocentro. Pousou aqui de propósito. Só não sei como ele queria ficar nos shows com um parapente”, comentou um segurança. Ontem, um grupo já havia tentado chegar ao Rock In Rio com um barco.

Faz muito calor e o sol é forte na Cidade do Rock. Enquanto alguns fãs já se aglomeram nas grades de proteção à espera dos shows, principalmente do cantor Justin Timberlake, outros repousam nos poucos espaços com sombras. Muitas pessoas também aproveitam para se refrescar nos chafarizes espalhados pelo terreno.