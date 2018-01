Homem constrói robô de Star Wars em tamanho real para servir de parquinho para os filhos

O britânico Colin Furze tem um canal popular no Youtube em que ele constrói, entre outras coisas, réplicas de filmes célebres: sua última investida foi um robô de Star Wars, o AT-AT, que vai servir de playground para as crianças no seu quintal.

Utilizando apenas coisas compradas no eBay, que patrocinou a construção, ele levou seis semanas para levantar o “brinquedão” de 5,5 metros, que tem até uma espécie de cockpit. Veja os vídeos e as fotos.

Todas as fotos são de Colin Furze.

Nesta quinta-feira, 15, estreia o novo filme de Star Wars: Rogue One.

