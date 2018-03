Homem-Aranha luta conta o vilão de Michael Keaton no novo trailer de “De Volta ao Lar”

O filme Homem-Aranha – De Volta o Lar ganhou nesta terça-feira, 28, um novo trailer que mostra várias cenas inéditas do longa estrelado pelo jovem Tom Holland, o novo Peter Parker das telonas.

Pela primeira vez, o filme do Aranha, cujos direitos são da Sony, mesclam personagens da Marvel, com direito a participação do Vingador Homem de Ferro, papel de Robert Downey Jr., que tem presença importante no filme e no novo trailer.

Além disso, a prévia mostra ainda muito mais do vilão Vulture, vivido por Michael Keaton. No filme, o ator vive um típico novaiorquino que se revolta com as atitudes de Tony Star (Downey Jr.) e começa a cometer atos maldosos. “Os ricos e poderosos, como Stark? Eles não ligam para a gente”, diz no trailer.

Homem-Aranha – De Volta o Lar tem ainda Marisa Tomei e a cantora Zendaya em novas versões das personagens Tia May e Mary Jane, respectivamente.

O filme tem estreia agendada para o começo de julho.