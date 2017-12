Homem-Aranha aparece em trailer de ‘Capitão América: Guerra Civil’

Capitão América: Guerra Civil ganhou mais um trailer completo na tarde desta quinta-feira, 10. Anthony e Joe Russo dirigem o roteiro de Christopher Markus e Stephen McFeely. O longa estreia nos cinemas no dia 28 de abril. A novidade, desta vez, ficou com por conta do novo Homem-Aranha, que fez sua estreia no universo cinematográfico da Marvel. O personagem é interpretado pelo ator britânico Tom Holland, de apenas 19 anos.



Depois dos eventos de Vingadores: Era de Ultron, o novo filme encontra Steve Rogers liderando o recém formado grupo de Vingadores em seus esforços contínuos para proteger a humanidade. Mas após outro incidente, envolvendo os Vingadores, resultar em danos colaterais, aumenta a pressão política para instalar um sistema de responsabilização, comandado por uma agência do governo para supervisionar e dirigir a equipe.

O novo status quo divide os Vingadores, resultando em duas frentes – uma liderada por Steve Rogers e seu desejo de que os Vingadores se mantenham livres para defender a humanidade sem a interferência do governo, e a outra que segue a surpreendente decisão de Tony Stark de apoiar a responsabilização e supervisão do governo.