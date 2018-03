Hebe volta a gravar e fala sobre cirurgia

Cristina Padiglione – O Estado de S.Paulo

A apresentadora Hebe Camargo voltou a gravar seu programa na RedeTV! nesta segunda-feira, 23. Hebe teve um tumor retirado de seu intestino em março passado e esteve internada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

Bastante franca, a apresentadora contou que tem um corte na barriga, no sentido vertical, que vai desde a região abaixo dos seios até a vagina e revelou que não dói. Ainda sobre a cirurgia, Hebe brincou: “Eles sedam a gente. A gente não sabe o que vai acontecer, não sabe de nada, nem se vai sair grávida. Foi uma maravilha.”

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“Acordei da cirurgia ‘groguinha’. Pena que não era de vodca”, contou Hebe, fazendo piada sobre o processo. Sobre álcool, a apresentadora disse que está liberada para beber, mas que bebe “dois ou três copos. Antes eu bebia três garrafas.”

“Estou zerada”, disse Hebe, que levou seu médico, Dr. Macedo (Antonio Luiz de Vasconcelos Macedo) ao palco. O médico foi um dos contemplados com o famoso selinho da apresentadora. O outro foi o cantor Vítor, da dupla Vítor e Léo.

O cantor Sérgio Reis – que foi hospitalizado na mesma época que Hebe e no mesmo hospital – apareceu pouco antes do final do programa.

A apresentadora contou aos jornalistas que ela e o cantor passavam de quarto em quarto cantando e alegrando as pessoas que estavam internadas. “Foram momentos engraçados”, disse Hebe.

Participaram do programa também a jornalista Joyce Ribeiro e as atrizes Chris Couto e Silvia Bandeira. “Hebe” vai ao ar nesta terça-feira.