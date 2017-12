HBO lança serviço de assinatura por streaming similar à Netflix no Brasil

A Netflix pode começar a se preocupar, porque a concorrência até então tranquila entre os serviços de TV por streaming vai mudar. A HBO anunciou, na noite desta quinta-feira, 30, que entrou de vez na disputa sem a necessidade de assinatura dos pacotes de TV a cabo.

+++ As 30 melhores séries de TV de todos os tempos segundo a ‘Rolling Stone’

O HBO Go conta com todo o conteúdo original da emissora, como as séries de sucesso Game of Thrones e Westworld. O catálogo também inclui sucessos antigos da HBO, como Os Sopranos, considerada a série responsável por iniciar a nova fase de ouro da TV.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

São 2,5 mil títulos exclusivos da emissora maior vencedora do Emmy desde 2001.

Para os fãs de Game of Thrones, aliás, a HBO dará um mimo àqueles que acessarem a nova plataforma de streaming: a minissérie The Game Revealed, que mostra segredos e bastidores sobre a mais recente temporada da série que adapta os livros de George R.R. Martin.

+++ Presidente da HBO na América Latina diz acreditar na convivência entre streaming e TV convencional

O HBO Go já estava disponível para os assinantes dos pacotes de TV a cabo. Dissolver a necessidade de ter os canais da HBO é um passo importante para a emissora em direção ao universo digital – e o movimento parece ser inevitável.

“Estamos muito animados com o lançamento da HBO GO nas lojas digitais no Brasil”, diz Francisco Smith, vice-presidente executivo da HBO Latin America, em comunicado. “É um passo importante para que os brasileiros possam ter mais acesso ao nosso conteúdo exclusivo e assisti-lo a qualquer hora e em qualquer lugar.”

Ele conclui: “Oferecer esse serviço faz parte da estratégia da empresa de tornar o conteúdo premium da HBO ainda mais acessível, de maneira fácil e rápida”.

+++ Série ‘Westworld’ caminha para ocupar a vaga de ‘Game of Thrones’

A assinatura da HBO GO está disponível no Brasil por R$ 34,90 por mês para dispositivos com sistema operacional Android e US$ 10,99 para iOS. A título de comparação, a Netflix oferece pacotes com valores entre R$ 19,90 a R$ 39,90 (com conteúdo em Ultra HD disponível).

A HBO GO pode ser acessada em qualquer dispositivo móvel com sistema operacional iOS (iPad, iPhone, iPod Touch) ou Android e no site oficial. Também é possível usar a HBO GO em TVs com Chromecast, Xbox 360 (com Xbox Live), Apple TV 4ª. geração e Android TV.