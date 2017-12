Harry Styles fala pela primeira vez sobre relacionamento com Taylor Swift

O cantor britânico Harry Styles, que ficou conhecido no mundo inteiro após estourar no grupo One Direction, está prestes a lançar o seu primeiro álbum solo e aparece na capa da revista Rolling Stone desta semana.

Na entrevista, dada para o cineasta Cameron Crowe, Styles falou pela primeira vez sobre o breve, mas explosivo relacionamento que teve com a cantora Taylor Swift em 2012. Na época, fotos de um encontro dos dois no Central Park, em Nova York, rodaram o mundo inteiro. Agora, ele revela que aquele era apenas o segundo encontro do casal.

“Quando eu vejo fotos daquele dia eu penso que relacionamentos são difíceis em qualquer idade”, reflete. “E adicionar aquilo tudo na sua vida quando você tem 18 anos e não sabe ao certo com a coisa funciona, tentando passar por aquilo tudo, não torna mais fácil.”

“Você está num encontro com alguém que você realmente gosta. Deveria ser simples, certo?”, continua o seu pensamento. “Foi uma experiência de aprendizado com certeza. Mas no fundo disso tudo, eu só queria que tivesse sido um encontro normal.

O relacionamento dos dois, ao que parece, não durou um mês, mas foi o suficiente para garantir a Styles duas músicas possivelmente sobre ele no mais recente álbum de Taylor, 1989 (2014), Style e Out of the Woods.

“Eu não sei se as músicas são sobre mim ou não. Mas ela é tão boa que que há sangue para todos os lados”, afirma Harry Styles. “Eu escrevo sobre as minhas experiências, todo mundo faz isso. Eu sou bem sortudo se tudo que passamos ajudou a criar as músicas”.

E, de fato, o primeiro álbum solo de Styles terá músicas sobre suas experiências amorosas, principalmente de um relacionamento recente, cujo nome do affair o cantor se recusa a revelar. “Ela é uma grande parte do álbum”, revela.

Com o título de Harry Styles, o primeiro álbum do cantor é esperado para o dia 12 de maio. A já lançada faixa Sign Of The Times é o single que serve de carro-chefe para o trabalho.