Haddad abre oficialmente a 9ª edição da Virada Cultural

O prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, abriu às 17h, no Vale do Anhangabaú, a 9ª edição da Virada Cultural. Estava acompanhado da mulher, Estela, e do secretário municipal de Cultura, Juca Ferreira. “A Virada é mais uma demonstração do vigor de São Paulo”, disse Haddad. “É preciso alcançar a periferia, mas isso pode ser feito em outros dias do ano, em eventos menores. Hoje é o Dia do Centro, é dia de celebrar o centro de São Paulo, trazer a população para desfrutar de sua cidade”, afirmou.

Haddad assistiu a uma apresentação dos índios Pankararu. Estava vestido informalmente, de tênis e sem gravata, e quase sem segurança. Ouviu queixas e elogios de paulistanos pelo trajeto. Por volta das 17h20, ele saiu com sua comitiva para assistir o show de Daniela Mercury, no Palco Julio Prestes.

