Guns N’Roses encerra o Rock in Rio 2011

Roberto Nascimento – O Estado de S. Paulo

Debaixo de chuva forte, trajando uma capa amarela, Axl Rose subiu ao palco para encerrar o Rock in Rio com duas horas de atraso, neste domingo.

A espera fez com que diversas pessoas tivessem de ser atendidas com princípio de hipotermia. O público vaiou de forma intermitente conforme a chuva aumentava.

Leia mais:

Guns N’ Roses escorre com a enxurrada

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A apresentação começou com a faixa-título do último álbum lançado pela banda Chinese Democracy, de 2008. Na sequência, o grupo tocou um de seus maiores sucessos, Welcome to the Jungle, do álbum de estreia, Appetite for Destruction, lançado em 1987.