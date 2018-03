Guns n’ Roses faz cinco shows no Brasil em novembro de 2016; veja

O Guns N’ Roses vem ao Brasil em novembro com a turnê “Not Is This Lifetime Latin America Tour/2016”. Serão cinco shows: nas cidades de Porto Alegre, no Beira Rio, no dia 8; São Paulo, no Allianz Parque, no dia 11; em Curitiba, na Pedreira Paulo Leminski, no dia 15; no Rio de Janeiro – em local a confirmar – no dia 18; e em Brasília, no Estádio Nacional, no dia 20.

Com Axl Rose, Slash e Duff McKagan, juntos depois de 23 anos desde o último show, o Guns, em sua formação clássica, fez dois shows como headliner do Festival Coachella em abril desse ano, e segue em turnê lotando estádios pela América do Norte.

Além dos shows no Brasil a banda fará apresentações na Argentina, Chile, Peru, Colômbia e Costa Rica.

Em breve serão anunciados os preços dos ingressos e a data de início de vendas.

DATAS:

Quinta-Feira, 27 de Outubro – Lima, Peru – Estádio Monumental

Sábado, 29 de Outubro – Santiago, Chile – Estádio Nacional

Sexta, 04 de Novembro – Buenos Aires, Argentina – River Plate

Terça-Feira, 08 de Novembro – Porto Alegre, Brasil – Estádio Beira Rio

Sexta-Feira, 11 de Novembro – São Paulo, Brasil – Allianz Parque

Terça-Feira, 15 de Novembro – Curitiba, Brasil – Pedreira Paulo Leminski

Sexta-feira, 18 de Novembro – Rio de Janeiro, Brasil – local a confirmar

Domingo, 20 de Novembro – Brasília, Brasil – Estádio Nacional

Quarta-Feira, 23 de Novembro – Medellin, Colombia – Estádio Atanasio Girardot

Sábado, 26 de Novembro – San Jose, Costa Rica – Estádio Nacional