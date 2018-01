Guitarrista do Radiohead vai lançar álbum inspirado pelo carnaval brasileiro

Um dos guitarristas do Radiohead, Ed O’Brien, anunciou que vai lançar seu primeiro álbum de músicas inéditas, após o fim da turnê mundial da banda. Ele disse que o disco é inspirado pelo tempo em que viveu no Brasil, há cerca de 10 anos.

Em uma entrevista para a BBC 6, O’Brien explicou que quando seus filhos nasceram, entre 2004 e 2006, ele avisou ao Radiohead que precisava de um tempo com a família e que iria se mudar para o Brasil. Ele viveu no interior do País, “próximo a uma cachoeira. A vida era muito simples. As crianças foram para uma escola local. Ninguém falava inglês, então eles meio que aprenderam a linguagem, para brincar e fazer as coisas. A vida se concentrou nas suas partes simples. Para mim, era música e família”.

Após alguns períodos de frustrações, ele se sentiu novamente inspirado quando viu o desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro. “Foi a maior coisa que eu já vi em toda a minha vida em termos de música”, disse. “Há um elemento daquela alegria na música, mas como em muito da canção brasileira, há um coração obscuro.”

Recentemente, o Radiohead lançou o clipe de The Numbers, do álbum A Moon Shaped Pool, dirigido por Paul Thomas Anderson. Veja.