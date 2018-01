Grupo tenta invadir Cidade do Rock de barco

Jotabê Medeiros

Dezenas de pessoas tentaram invadir os fundos da Cidade de Rock vindo de barco até o local – que tem um braço de água ao fundo do palco principal. O local é cercado por alambrados, mas algumas pessoas pulam. Para reprimir a tentativa, os seguranças do Rock in Rio usaram gás de pimenta – mas o feitiço voltou-se contra o feiticeiro e o gás foi devolvido pelo vento e acabou irritando olhos de operários que trabalham na organização. Cerca de 20 pessoas reclamaram de intoxicação.

O uso do gás foi confirmado por um segurança, que não quis se identificar. Para impedir qualquer “penetra” de entrar pela área, os seguranças também patrulham a área com cães, que soltam nos invasores.