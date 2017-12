Grupo protesta a favor da diversidade racial na cerimônia do Oscar nos EUA

LOS ANGELES – Um grupo com cerca de 70 pessoas fez um protesto a favor da diversidade racial no Oscar, tema que vem sendo discutido por Hollywood. O reverendo Al Sharpton liderou o ato, que ocorreu a poucos quarteirões do Dolby Theatre em Los Angeles, onde ocorre a cerimônia na noite deste domingo, 28.

“Esta será a última noite totalmente branca do Oscar”, disse Sharpton. Ele afirmou que outros protestos podem ocorrer caso não haja igualdade de indicações de brancos e negros no ano que vem. O protesto ocorreu ao som de música americana funk. (AP)