Grupo M83 e banda HAIM se juntam em música inédita para o filme ‘Insurgente’; ouça

A Série Divergente: Insurgente (The Divergent Series: Insurgent), segundo capítulo da franquia Divergente, será lançado no Brasil em 19 de março pela Paris Filmes. O filme é baseado no romance Insurgente, de Veronica Roth.

A gravadora Interscope Records lança, dois dias antes, em 17 de março a Trilha Sonora Original do filme, que tem como destaque uma faixa inédita de M83 com a banda HAIM, Holes in the Sky. Ouça:

A lista completa do álbum Insurgent: Original Motion Picture Soundtrack é:

“Holes in the Sky” – M83 com HAIM

“Blood Hands”- Royal Blood

“Never Let You Down” – Woodkid feat. Lykke Li

“The Heart of You” – Anna Calvi

“Sacrifice” – Zella Day

“Carry Me Home” – SOHN

“Warriors” – Imagine Dragons

“Convergence” Score Suite from “Insurgent” – Composta e Regida por Joseph Trapanese

O filme é estrelado por Shailene Woodley, Theo James, Kate Winslet e Octavia Spencer, entre outros, e é baseado no best-seller homônimo de Veronica Roth e dirigido por Robert Schwentke.