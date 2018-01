Grupo Fuerza Bruta vai se apresentar no Lollapalooza Brasil

A companhia argentina Fuerza Bruta teve sua participação no Lollapalooza confirmada nesta segunda-feira, 16. O grupo vai fazer apresentações do seu espetáculo multimídia depois de alguns dos shows. O espetáculo Wayra – Fuerza Bruta também estreia no dia 9 de abril no Ginásio Mauro Pinheiro, no Ginásio do Ibirapuera.

O grupo já passou por diversos países do mundo, e de acordo com o comunicado divulgado pela organização, atraiu mais de 500 mil pessoas durante seis anos em cartaz na off-Broadway, em Nova York.

Os espetáculos misturam música eletrônica, efeitos visuais e artifícios teatrais e de circo.

Veja no trailer abaixo:

PROGRAMAÇÃO (28/03):

HORÁRIO QUANDO 1ª APRESENTAÇÃO De 18h15 às 18h25 Após ‘Kasabian’ 2ª APRESENTAÇÃO De 19h35 às 19h45 Após ‘Robert Plant’ 3ª APRESENTAÇÃO De 21h10 às 21h20 Após ‘Skrillex’

PROGRAMAÇÃO (29/03):