Julio Maria

Pouco se falou do Street Dance, o palco criado por Roberto Medina para sediar um concurso internacional de dança de rua. Deu tão certo que ele estará de volta em 2015. Os grupos começavam a dançar assim que a atração do Sunset terminava. Ontem, saiu o vencedor: o grupo Brainstorm, do Paraná, ganhou o prêmio de R$ 45.166. No júri estavam Roberta Medina, filha de Roberto; Bruno Bastos e Miguel Colker, filho de Deborah Colker.