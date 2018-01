Grupo Culture Club cancela show um dia antes da apresentação

Liderado por Boy George, o grupo Culture Club comunicou nesta segunda, 20, a impossibilidade de realizar o show em São Paulo marcado para essa terça, 21, no Citibank Hall.

Confira na íntegra a nota que o Culture Club divulgou:

Sim. Infelizmente nossos shows no Brasil foram cancelados. Nós seguimos com as datas de nossas apresentações na Argentina e no Chile. Esperamos voltar ao Brasil quando lançarmos nosso novo álbum. É sempre triste quando shows são cancelados e nós esperamos compensar isso com shows maiores e melhores, junto do lançamento do nosso novo álbum.

Nós amamos vocês

Boy George & The Boys

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mais informações sobre devolução de ingressos e reembolso serão divulgadas em breve, afirma a assessoria.