Gretchen estrela novo lyric video de Katy Perry; veja ‘Swish Swish’

A cantora norte-americana Katy Perry acaba de divulgar em sua conta no YouTube o lyric video do seu novo single, Swish Swish, presente no álbum Witness.

Para o clipe especial, que apresenta a letra da música, em inglês, a cantora convidou a brasileira Gretchen, conhecida internacionalmente na internet por conta dos memes e GIFs feitos com a sua imagem.

Swish Swish conta com raps de Nicki Minaj e tem a letra voltada para a cantora pop Taylor Swift, desafeto público de Katy Perry.

O álbum Witness, o quarto da carreira de Katy Perry, chegou às lojas em junho.