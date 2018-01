Green Day, Blink 182, System of A Down e Linkin Park estão confirmados na edição de 2017 do Nova Rock Festival, realizado na cidade de Nickelsdorf, na Áustria. O evento acontece entre 14 a 17 de junho e ainda terá shows de Rancid, In Flames e Prophets of Rage (banda de membros do Rage Against The Machine, Cypress Hill e Public Enemy).

