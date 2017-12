Green Day assalta um banco no novo clipe de ‘Bang Bang’; veja

Há um álbum novo do Green Day a caminho – Revolution Radio sai no dia 7 de outubro, pela Reprise. É o primeiro desde a trilogia Uno, Dos, Tres, de 2012. Nesta terça-feira, 13, a banda lançou na web o clipe para Bang Bang, o primeiro single do disco.

Dirigido por Tim Armstrong, do Rancid, o vídeo mostra um trio de mulheres com máscaras da banda roubando um banco, enquanto o Green Day de fato toca em uma festa caseira. Veja:

Nos últimos anos, o Green Day foi induzido ao Hall da Fama do Rock n’ Roll e também gravou um documentário sobre sua volta aos estúdios. O vocalista Billie Joe Armstrong também teve problemas com a bebida e passou um tempo em reabilitação.

O tracklist e a capa de Revolution Radio:

1 Somewhere Now

2 Bang Bang

3 Revolution Radio

4 Say Goodbye

5 Outlaws

6 Bouncing Off the Wall

7 Still Breathing

8 Youngblood

9 Too Dumb to Die

10 Troubled Times

11 Forever Now

12 Ordinary World