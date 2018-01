Green Day anuncia quatro shows no Brasil em novembro

A banda norte-americana Green Day divulgou na manhã desta segunda-feira, 19, em seu site, datas da sua nova turnê mundial e o Brasil irá receber ao todo quatro shows em quatro cidades diferentes em novembro.

Rio de Janeiro é a primeira cidade a receber o Green Day no dia 1º de novembro na Arena Rio; em seguida, a banda passa pela Arena Anhembi, em São Paulo, no dia 3. Curitiba, por sua vez, é a terceira cidade da lista, recebendo o grupo no dia 5 na Pedreira Paulo Leminsky; e, por último, Porto Alegre tem show no dia 7 no estádio Beira Rio.

Formada por Billie Joe Armstrong e Mike Dirnt há 30 anos, a banda Green Day fez bastante sucesso no início dos anos 2000 com o álbum American Idiot, que já foi transformado até mesmo em musical da Broadway. Agora, o grupo roda o mundo para divulgar o trabalho Revolution Radio, do ano passado.

Os ingressos para o show do Green Day no Brasil começam a ser vendidos ainda em junho pelo site Livepass. No Rio, a abertura das vendas ocorre no dia 30 de junho, com ingressos entre 110 e 560 reais. No mesmo dia, abrem as vendas em São Paulo, com ingressos entre 140 e 540 reais.

Já no dia 7 de julho, serão abertas as vendas para Curitiba e Porto Alegre. Na primeira cidade, os ingressos custam entre 200 e 700 reais. Na segunda, entre 120 e 600.