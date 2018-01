Grávida de gêmeos, Beyoncé faz homenagem à maternidade em apresentação no Grammy Awards

A cantora norte-americana Beyoncé, que está grávida de gêmeos, fez uma grande homenagem à maternidade durante a sua apresentação no Grammy Awards de 2017, que ocorre neste domingo, 12, em Los Angeles.

Vestida como uma deusa, com a roupa destacando a sua barriga, Beyoncé fez uma performance interativa e cheia de tecnologia, com dezenas de dançarinas, das músicas Love Drought e Sandcastles, presentes no álbum Lemonade, lançado em 2015.

Antes de subir ao palco, Beyoncé foi apresentada na premiação por sua mãe, Tina Knowles. Da plateia, sua primeira filha, Blue Ivy, 5, assistia tudo ao lado do pai, Jay-Z, com direito a uma roupa em tributo ao falecido cantor Prince.

No Grammy 2017, Beyoncé é a líder de indicações, com nove nomeações, incluindo de álbum do ano para Lemonade. Antes da cerimônia televisionada, a cantora já havia recebido o Grammy de melhor vídeo musical para o clipe da música Formation.

A cerimônia do Grammy 2017 ocorre no teatro Microsoft, em Los Angeles, e tem apresentação de James Corden. O canal pago TNT transmite a premiação no Brasil.