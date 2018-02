Grande Prêmio do Cinema Brasileiro abre votação para o público

O XI Grande Prêmio do Cinema Brasileiro abriu nesta segunda-feira, 24, a votação para as categorias de Melhor longa-metragem ficção, Melhor longa-metragem documentário e Melhor longa-metragem estrangeiro. O público poderá votar pelo site www.academiabrasileiradecinema.com.br ou pela Fan Page www.facebook.com/GPdoCinemaBrasileiro.

Os vencedores serão conhecidos no dia 15 de outubro, quando acontece a premiação no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Em 2012, o prêmio será dirigido por Ivan Sugahara e homenageará os 50 anos de carreira do diretor Cacá Diegues.

Os filmes concorrentes estão distribuídos em 25 categorias. O Palhaço, recém-escolhido para representar o Brasil no Oscar, tem o maior número de indicações, 13, acompanhado por O Homem do Futuro, com 11.

Confira os concorrentes:

Melhor filme de ficção

ASSALTO AO BANCO CENTRAL de Marcos Paulo. Produção: Marcos Didonet, Vilma Lustosa e Walkiria Barbosa por Total Entertainment

de Marcos Paulo. Produção: Marcos Didonet, Vilma Lustosa e Walkiria Barbosa por Total Entertainment BRÓDER de Jeferson De. Produção: Paulo Boccato e Mayra Lucas por Glaz Entretenimento Ltda, Renata Moura e Jeferson De por Barraco Forte

de Jeferson De. Produção: Paulo Boccato e Mayra Lucas por Glaz Entretenimento Ltda, Renata Moura e Jeferson De por Barraco Forte BRUNA SURFISTINHA de Marcus Baldini. Produção: Roberto Berliner e Rodrigo Letier por TvZero e Marcus Baldini por Damasco

de Marcus Baldini. Produção: Roberto Berliner e Rodrigo Letier por TvZero e Marcus Baldini por Damasco O HOMEM DO FUTURO de Cláudio Torres. Produção: Cláudio Torres e Tatiana Quintella por Conspiração Filmes

de Cláudio Torres. Produção: Cláudio Torres e Tatiana Quintella por Conspiração Filmes O PALHAÇO de Selton Mello. Produção: Vania Catani por Bananeira Filmes

Melhor documentário

À MARGEM DO LIXO de Evaldo Mocarzel. Produção: Assunção Hernandes e Leonardo Mecchi por Raiz Produções e Letícia Santos por Casa Azul Produções Artísticas

de Evaldo Mocarzel. Produção: Assunção Hernandes e Leonardo Mecchi por Raiz Produções e Letícia Santos por Casa Azul Produções Artísticas AS CANÇÕES de Eduardo Coutinho. Produção: João Moreira Salles e Maurício Andrade Ramos por VideoFilmes

de Eduardo Coutinho. Produção: João Moreira Salles e Maurício Andrade Ramos por VideoFilmes DIÁRIO DE UMA BUSCA de Flavia Castro. Produção: Flávio Ramos Tambellini por Tambellini Filmes, EstelleFialon por LesFilmsdu Poisson e Flavia Castro

de Flavia Castro. Produção: Flávio Ramos Tambellini por Tambellini Filmes, EstelleFialon por LesFilmsdu Poisson e Flavia Castro LIXO EXTRAORDINÁRIO de João Jardim, Karen Harley e Lucy Walker. Produção: Hank Levine por O2 Filmes e Angus Aynsley por AlmegaProjects

de João Jardim, Karen Harley e Lucy Walker. Produção: Hank Levine por O2 Filmes e Angus Aynsley por AlmegaProjects QUEBRANDO O TABU de Fernando Grostein Andrade. Produção: Fernando Menocci, Silvana Tinelli e Luciano Huck por Spray Filmes

de Fernando Grostein Andrade. Produção: Fernando Menocci, Silvana Tinelli e Luciano Huck por Spray Filmes ROCK BRASÍLIA de Vladimir Carvalho. Produção: Marcus Ligocki por Ligocki-Z Entretenimento

Melhor filme estrangeiro