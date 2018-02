Graciliano Ramos será o autor homenageado na Flip 2013

estadão.com.br

A organização da Festa Literária Internacional de Paraty anunciou nesta quinta-feira, 27, que homenageará Graciliano Ramos no evento em 2013. O encontro será realizado entre os dias 3 e 7 de julho, em Paraty, no Rio de Janeiro.

Graciliano completa 120 anos de nascimento no próximo dia 27 de outubro. De acordo com o diretor-geral da Flip, Mauro Munhoz, a homenagem será promovida durante todo o próximo ano nas escolas da cidade, e não é restrita apenas ao evento. “Os alunos das escolas de Paraty vão estudar a vida e a obra do autor desde janeiro do ano que vem e serão realizadas ações permanentes para que moradores e visitantes de Paraty possam ter uma proximidade maior com o escritor”, disse.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Graciliano nasceu em Quebrângulo, em Alagoas, e foi escritor, jornalista e político. Ele escreveu clássicos da literatura brasileira como Memórias do Cárcere e Angústia.