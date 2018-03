Glória toca na mesma hora que Sepultura e evita vaia ’em massa’

Felipe Branco Cruz

Há 9 anos na estrada, a banda Gloria, liderada pelo vocalista Mi, abriu ontem os shows no palco Mundo, na Cidade do Rock, no terceiro dia de programação do Rock in Rio. O grupo paulista de posthardcore entrou no palco principal do evento com a responsabilidade de fazer pular metaleiros ansiosos pelos shows que viriam em seguida, como Slipkot, Motörhead e Metallica.

Circulava um movimento para que fosse feita uma vaia coletiva. Para evitar isso, a produção fez com que o show do Sepultura + Tambours Du Bronx, no palco Sunset, começasse ao mesmo tempo. Dessa forma, o público ficou dividido entre as duas atrações. Mesmo assim, houve vaia e reclamação daqueles que esperavam pelas atrações que estão por vir.

Talvez a decisão mais acertada fosse deixar o Glória no palco menor e o Sepultura no maior. Prova disso foi o fato do canal Multishow ter preferido transmitir ao vivo o Sepultura ao invés do Glória.

A banda fez o mais curto do Palco Mundo até agora: apenas 40 minutos, com apenas 12 músicas. Quando a banda deixou o palco, o Sepultura ainda tocava no Sunset. De fato, estava fácil circular em áreas do gramado onde geralmente ficaram lotadas durante os outros shows. Prova de que boa parte da plateia estava assistindo a banda do vocalista Derrick Green.

O show foi aberto com a nova música de trabalho, É tudo meu. Durante esse início, o público se manteve apático, com várias pessoas sentadas no gramado. A banda, no entanto, conquistou as pessoas quando executou dois covers do Pantera: Domination e Walk. Emendando, logo em seguida, com um solo de bateria do premiado Eloy Casagrande.

O repertório incluiu ainda as músicas autorais, como Agora é Minha Vez, Bicho do Mato, Anemia, Sangue, Grito e A Arte de Fazer Inimigos, encerrando o show com Asas Fracas. Com um set curto e se apresentando ao mesmo tempo em que o Sepultura, a banda conseguiu evitar um vexame e ainda botar milhares de metaleiros para pular.