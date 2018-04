Gloria Coelho dá aperitivo da coleção e lança livro em mostra

A estilista Gloria Coelho apresenta nesta quinta-feira, às 11h, em coletiva à imprensa, um dos looks mais importantes de sua próxima coleção Outono/Inverno 2011. A atriz Mayana Moura (a Melina, de Passione) será a modelo do dia e virá a São Paulo para o evento, que acontece na Casa Eletrolux (Rua Colômbia, 157 – Jardim América).

Após o término da São Paulo Fashion Week, no próximo dia 3 de fevereiro, a estilista lançará o livro Gloria Coelho no começo da exposição Gloria Coelho – Linha do Tempo no Museu da Casa Brasileira (Avenida Faria Lima, 2705). Com 60 looks, a mostra fará uma retrospectiva dos últimos 20 anos dos 41 de sua carreira, assim como o livro da editora Alles Trade.