Globo vai tirar ‘Tomara que Caia’ do ar antes do previsto

A rede Globo vai tirar o programa humorístico Tomara que Caia do ar no próximo domingo, 8, após menos de seis meses no ar. Já com problemas de audiência há algum tempo, o programa deveria passar até o fim do mês, mas foi cancelado.

“O Tomara que Caia, que foi estendido por um mês, cumpriu o seu papel, trazendo um formato único e inovador, chegou ao final de seu ciclo neste final de semana. No horário, neste domingo, haverá a sessão ‘Domingo Maior’ com o filme Capitão América: O Primeiro Vingador (2011)”, disse a Globo por meio de nota.

Até outubro, o formato ao vivo permitia mais interação do público no programa – as duas últimas edições foram gravadas.

O programa tem direção geral de Carlo Milani.