A 68ª edição do Globo de Ouro começou com prêmio para o britânico Christian Bale, eleito melhor ator coadjuvante por O Vencedor, de David O. Russell. No longa-metragem, Bale interpreta um ex-lutador viciado em crack e que tenta treinar seu irmão, Mark Wahlberg, para conquistar o que as drogas lhe tiraram. Já Katy Sagal recebeu o primeiro prêmio para a categoria de televisão. Ela venceu como melhor atriz por série dramática em Sons of Anarchy.