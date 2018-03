Globo de Ouro e SAG Awards de 2018 já têm data para acontecer

A temporada de premiações de 2017 mal terminou e a de 2018 já está sendo organizada. Nesta quarta-feira, 8, as produções do Globo de Ouro e do SAG Awards anunciaram que já marcaram no calendário as cerimônias do ano que vem.

Cada vez mais cedo no ano, a entrega dos prêmios do Globo de Ouro será realizada no primeiro domingo de 2018, dia 7 de janeiro, segundo a Associação de Imprensa Estrangeira em Hollywood, que organiza o evento.

A cerimônia mais uma vez será transmitida ao vivo em mais de 230 países. Nos EUA, de novo o responsável pela exibição é o canal aberto NBC.

Apresentada por Jimmy Fallon, a cerimônia do Globo de Ouro de 2017 teve um aumento de audiência de 8% em relação ao ano anterior, de acordo com o Deadline.

Já o SAG Awards, prêmio do Sindicato dos Atores de Hollywood, ocorrerá duas semanas depois, no dia 21 de janeiro. Em sua 24ª edição, a cerimônia vai abrir as suas inscrições para 2018 já em julho deste ano.

Assim como nos anos anteriores, o SAG será transmitido nos EUA pelos canais TNT e TBS.

Com datas marcadas desde 2015, a próxima cerimônia do Oscar está prevista para ocorrer no dia 4 de março de 2018.