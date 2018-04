Globo de Ouro deixa ‘A Rede Social’ bem perto do Oscar

(Os produtores de ‘A Rede Social’ comemoram a vitória como melhor filme de drama no Globo de Ouro. À esquerda, o ator Kevin Spacey, um dos produtores do longa)

A 68ª edição do Globo de Ouro terminou sem surpresas. As últimas categorias anunciadas premiaram filmes e atores apontados como favoritos e deixou o drama sobre o Facebook de David Fincher, A Rede Social, com uma mãozinha já no Oscar. O longa levou quatro prêmios: melhor filme de drama, melhor diretor (Fincher), melhor roteiro e trilha sonora.

O filme mais indicado da noite, O Discurso do Rei, teve que se contentar com o prêmio de melhor ator para Colin Firth. Assim como Cisne Negro que só venceu na categoria melhor atriz com Natalie Portman. Ambos também são indicações certeiras ao Oscar e franco favoritos em suas categorias desde já.

Confira todos os premiados:

Melhor Filme de Drama: A Rede Social

Melhor Ator de Drama: Colin Firth, por O Discurso do Rei

Melhor Atriz de Drama: Natalie Portman, por Cisne Negro

Melhor Filme de Comédia ou Musical: Minhas Mães e Meu Pai

Melhor Ator de Comédia ou Musical: Paul Giamatti, por Minha Versão para o Amor

Melhor Atriz de Comédia ou Musical: Annette Bening, por Minhas Mães e Meu Pai

Melhor Ator Coadjuvante: Christian Bale, por O Vencedor

Melhor Atriz Coadjuvante: Melissa Leo, por O Vencedor

Melhor Diretor: David Fincher, por A Rede Social

Melhor Roteiro: Aaron Sorkin, por A Rede Social

Melhor Filme Estrangeiro: Em Um Mundo Melhor

Melhor Animação: Toy Story 3

Melhor Trilha Sonora: Trent Reznor, por A Rede Social

Melhor Canção Original: You Haven’t Seen the Last of Me, por Burlesque

Melhor Série de Drama: Boardwalk Empire

Melhor Ator de Série de Drama: Steve Buscemi, por Boardwalk Empire

Melhor Atriz de Série de Drama: Katey Sagal, por Sons of Anarchy

Melhor Série de Comédia ou Musical: Glee

Melhor Ator de Série de Comédia ou Musical: Jim Parsons, por The Big Bang Theory

Melhor Atriz de Série de Comédia ou Musical: Laura Linney, por The Big C

Melhor Ator Coadjuvante de Série, Minissérie ou Filme feito para a tevê: Chris Colfer, por Glee

Melhor Atriz Coadjuvante de Série, Minissérie ou Filme feito para a tevê: Jane Lynch, por Glee

Melhor Minissérie ou Filme feito para a tevê: Carlos

Melhor Ator de Minissérie ou Filme feito para a tevê: Al Pacino, por You Don’t Know Jack

Melhor Atriz de Minissérie ou Filme feito para a tevê: Claire Danes, por Temple Grandin